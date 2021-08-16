Уфа, 16 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Турист сорвался со скалы в Башкирии. Об этом 16 августа сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото Алексея Гусева Горы

По его словам, житель Уфы погиб, сорвавшись со скалы Зубы Шурале высотой 80 метров.

Гумеров также отметил, что всего с 9 по 15 августа в регионе с высоты упали четыре человека, при этом два человека получили не совместимые с жизнью травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 2 августа, спасатели в Башкирии за выходные дважды выезжали на поиски туристов.