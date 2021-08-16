Казань, 16 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В столице Татарии с начала июня ремонтируют трамвайные пути. За это время заменили 1250 шпал и установили 22 компенсатора на участке от площади Вахитова до петли Борисково, а также от улицы Химической до улицы Трамвайной. Всего отремонтировали 12,5 км трамвайных путей, сообщает 16 августа городская администрация.

Павел Редин ИА Красная весна Трамвайные пути

Продолжаются работы на участках от улицы П. Лумумбы до улицы Габишева протяженностью 8,2 км в оба направления и от улицы Арбузова до «Солнечного города» протяженностью 9,3 км.

Всего планируют отремонтировать 30 км путей из 142, заменить около 3 тыс. изношенных шпал, установить 71 температурный компенсатор, произвести выправку и подбивку путей.

В результате выполненных работ уже сократилось количество задержек, простоев трамвайных вагонов на 49% и количество дорожно-транспортных происшествий на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 17 мая рядом с железнодорожной платформой «Компрессорный» один трамвай на скорости врезался в другой. От столкновения оба состава сошли с рельсов.

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