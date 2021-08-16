Омск, 16 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. По итогам семи месяцев 2021 года в Омске на 14% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в мэрии города, ссылаясь на данные департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

З указанный период, а Омске зарегистрировано 878 ДТП. В авариях пострадали 1099 человек, погибли — 25. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП сократилось на 14%, пострадавших — на 16,2%, погибших — на 13,8%.

В мэрии подчеркнули, что уровень аварийности в Омске «планомерно снижается с 2015 года».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле 15 августа пьяный водитель сбил 25-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

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