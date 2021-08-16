Москва, 16 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на действия Соединенных Штатов при захвате столицы Афганистана Кабула движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она отметила, что США регулярно «призывают прекратить страдания, предпринять ответственным за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на «данные СМИ и соцсетей», однако в отношении ситуации в Афганистане — тишина.

«Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — задалась вопросом Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск и войск союзников США из этой страны. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали захватывать одну столицу провинций за другой. На сегодня боевики уже вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Официальный представитель политофиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена.