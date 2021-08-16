Вашингтон, 16 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. На аукционе Gooding & Company (официальный аукционный дом Pebble Beach Concours d'Elegance) в США был продан суперкар McLaren F1. Об этом сообщается на сайте компании.

Gooding McLaren F1

Ожидалось, что суперкар будет продан за 15 млн долларов. Однако в действительности автомобиль обошелся в 20 465 000 долларов (1,5 млрд рублей).

Тираж модели составлял 106 экземпляров. При этом только 64 модели этого суперкара предназначались для дорог общего пользования. Проданный на аукционе суперкар имел 029 номер шасси.

McLaren F1 был производен в 1995 году. Его пробег составляет всего 387 км. Кузов модели окрашен в цвет Creighton Brown. Отмечается, что это единственный суперкар, выполненный в таком оттенке. Салон модели выполнен в светло‑ и тёмно-коричневых тонах.

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