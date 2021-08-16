Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Около 30 пожарных на шести единицах техники утром 16 августа локализовали серьезное возгорание в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здесь загорелся утеплитель кровли производственного здания на территории Северного завода.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, о пожаре на Коломяжском проспекте, д. 10, оперативным службам стало известно в 09:48 мск.

По уточненной информации, в производственно-складском здании на крыше воспламенился утеплитель на площади 20 кв. метров. В 10:12 пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС. Однако уже в 10:29 пожар на крыше был локализован, его ранг понижен до №1."Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС.