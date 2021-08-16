Оренбург, 16 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В центре Оренбурга на месте крупного пожара в жилом секторе обнаружено более 50 газовых баллонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Склад баллонов

По данным ведомства, борьбу пожарных с огнём в переулке Почтовый 14 августа осложняло воспламенение и горение баллонов с бытовым газом. Во время тушения баллоны взрывались, спасатели рисковали своими жизнями. В домах отсутствовало центральное газоснабжение, и люди использовали для своих нужд газовые баллоны, при этом не соблюдая правила их хранения.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Газовые баллоны после пожара

Напомним, днем 14 августа возник крупный пожар в переулке Почтовый. В городе ввели режим ЧС. На ликвидацию пожара потребовалось 11 часов. Сгорело девять зданий, в том числе шесть жилых домов.