Чебоксары, 16 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. На памятник чувашскому алфавиту, который будет возведён в Ульяновске, глава Чувашии Олег Николаев направил часть своей зарплаты. Об этом он сообщил в своём телеграм-аккаунте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Руководитель республики поддержал проект строительства бронзового памятника чувашскому алфавиту, который появится на территории музея «Симбирская чувашская учительская школа. Квартира И.Я. Яковлева». Он представляет собой стилизованную и вписанную в круг чувашскую букву Ă, символизируя небо, Солнце, линию Земли и архетип мирового древа.

Стоимость проекта составляет 1,8 млн рублей. Глава Чувашии напомнил о традиции ниме, когда «все вместе мы можем собрать легко» необходимые средства. И перечислил часть своей зарплаты на строительство памятника, призвав присоединиться к этому проекту своих земляков и представителей бизнеса.

Напомним, что в 2021 году исполняет 150 лет со дня создания Иваном Яковлевым чувашского алфавита. Он работал над ним в Симбирске (ныне Ульяновск), взяв за основу русскую графику.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году предложили установить памятник букве «Ц» в Комсомольском районе Чувашии в честь «цокающих» мишар.

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Напомним, в 2005 году в Ульяновске открыли памятник букве «Ё». Это связано с тем, что город является родиной историка и литератора Николая Карамзина, который был первым автором, использовавшим букву «ё» в своих трудах.