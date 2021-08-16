Уфа, 16 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. 290 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 52 590 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 47 998 человек, в том числе 42 человека победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике была констатирована смерть 11 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончались 917 таких пациентов. Прививки от этой инфекции получили 1 057 546 человек, завершили вакцинацию 849 849 человек.

Согласно данным на 15 августа в республике выявили 286 случаев заражения коронавирусом.