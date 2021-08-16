Москва, 16 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В заявках на субсидии со стороны авиакомпании Nordwind указана сумма в один рубль, однако к ней добавятся таксы и сборы. Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации, комментируя информацию о продаже билетов авиакомпании на сумму в один рубль.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Авиабилет

«Авиакомпании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. «Северный ветер» действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ сообщили о том, что компания Nordwind может запустить в продажу авиабилеты за один рубль по направлению из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно.