Москва, 16 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Около четверти жителей России (24%) не знает о возможности вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и другие расходы. Это следует из данных опроса, результаты которого 16 августа приводит сервис Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1600 представителей российского экономически активного населения.

«Каждый четвертый россиянин впервые слышит о возможности вернуть уплаченный НДФЛ за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и другие расходы», — говорится в результатах опроса.

Также отмечается, что знают о такой возможности и пользуются ей 43% опрошенных, еще треть знает о возможности вернуть НДФЛ, однако не пользуется таковой, и 24% никогда не слышали об этом.

При этом знает о возможности возвращения уплаченного налога и пользуется им 48% из числа опрошенных женщин и 37% респондентов-мужчин.

Кроме этого, наиболее часто получают налоговый вычет жители РФ в возрасте от 35 до 44 лет (50% участников опроса) и наименее часто — граждане до 24 лет. В то же время 44% опрошенных из числа молодежи не знают об этой возможности.

Кроме того, указывается, что чем больше у человека доход, тем чаще он использует возможность получить налоговый вычет, и добавляется, что главной причиной неиспользования получения уплаченного НДФЛ является сложность заполнения декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) стало известно, что жители России, которые уже побывали в отпуске (20%), провели его дома. Те, у кого отпуск еще не израсходован (26%), тоже большей частью останутся дома.