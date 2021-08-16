Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Власти Советского района Улан-Удэ обследуют дворы, пострадавшие в результате паводка в конце минувшей недели. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, к утру 16 августа выход грунтовых и паводковых вод зафиксирован на 52 участках.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Паводок в Улан-Удэ

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При этом был подтоплен один дом в СНТ «Весна» — вода поднялась на 7−10 см выше уровня пола.

«Сегодня комиссия администрации Советского района составит соответствующий протокол и далее будет оценивать ущерб для оказания разовой материальной помощи», — рассказал замглавы управления по ЧС Администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Кроме того, городские власти ждут разъяснений от минсельхоза республики по поводу финансовой помощи жителям, потерявшим из-за паводка свой урожай.

Напомним, к концу минувшей недели уровень воды в реке Селенга достиг значения в 243 см, на 13 см превысив уровень выхода на пойму. За последние двое суток, как сообщало ИА REGNUM, вода в реке начала спадать.