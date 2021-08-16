Бостон, США, 16 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями предсезонного турнира Cranberry Cup в Бостоне (США, Массачусетс) в соревнованиях спортивных пар. Об этом 16 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Luu Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Тарасова и Морозов сначала стали лучшими в короткой программе, получив 75,97 балла, а затем в произвольной — 151,66 балла. В сумме они набрали 227,63 балла.

Вторыми стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (205,87 балла). Замкнула тройку ещё одна американская пара Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года, двукратными серебряными призёрами чемпионатов мира и двукратными чемпионами Европы.