Екатеринбург, 16 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Проблема с оформлением государственных услуг через портал mos.ru из Крыма скорее всего носит технический характер. Таким предположением с корреспондентом ИА REGNUM поделился член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Скриншот ответа mos.ru на запрос с территории Крыма

«Многие государственные сайты делают недоступными для иностранных ip-адресов. Например, на сайт с решениями судов с нероссийского адреса (к примеру, через VPN) зайти нельзя. А ip-адрес сайт видит по адресу сервера, с которого к нему зашли», — сказал эксперт.

Он добавил, что, по крайней мере, до недавнего времени, часть провайдеров в Крыму оставалась на украинских серверах. Вероятно, из чисто экономических соображений: так как на Украине цены ниже.

По его мнению, проблема с оформлением госуслуг на портале mos.ru с территории Крыма как раз и вызвана этими техническими нюансами. «Полагаю, что в описанном случае с этим и столкнулись. Сайт mos.ru «не видит», где физически находится человек, а трафик получил с Украины — ну и не позволил воспользоваться сервисом», — сказал Ющук.

«Самих крымчан это, вероятно, мало волнует: им mos.ru не особо интересен, вот и не обращали внимания», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории Крыма на портале mos.ru не удаётся получить доступ к электронной карте ребёнка. «Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — вот такое сообщение появилось на портале после попытки войти в карту.

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