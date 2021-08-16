Ереван, 16 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Подразделения ВС Азербайджана в ночь на 16 августа обстреляли армянские позиции в районе Черного озера Сюникской области. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие якобы попытались занять позицию на территории Армении.

«Армянская сторона совершила контратакующие действия, в результате чего враг был отброшен на исходные позиции. Со стороны противника есть минимум одна жертва», — говорится в сообщении.

Сообщается, что у армянской стороны потерь нет.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.