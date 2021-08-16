Таллин, , 10:19 — REGNUM Действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова баллотироваться на второй срок. Об этом глава государства заявила в интервью газете Postimees.

По словам Кальюлайд, своим заявлением она хочет успокоить общественность страны, которая переживает, что случится, если достойного кандидата на пост главы государства так и не найдут.

«Если другие устремления и поиски не принесут результата, то я не скажу «нет» своему народу», — добавила президент, которая продолжает претендовать на более высокий пост генерального секретаря НАТО.

Пока у правящих партий нет официального кандидата. Оппозиционная партия национал-консерваторов EKRE хочет видеть в роли главы государства бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, но для выдвижения его кандидатуры во время выборов президента в парламенте консерваторам не хватает двух голосов.

К выборам нового президента национальный парламент Эстонии Рийгикогу приступит 30 августа нынешнего года. Если главу государства не удастся избрать в парламенте, то будет созвана Коллегия выборщиков.