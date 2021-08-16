Элиста, 16 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 августа.

Больничная койка

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С начала пандемии в Калмыкии скончались 507 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что лечение в ковидных стационарах получают 812 жителей республики. В целом ситуация с коронавирусом в Калмыкии стабилизируется.