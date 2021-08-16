Ставрополь, 16 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Из Ставропольского края в Абхазию направлен военный многопрофильный мобильный госпиталь. Приказ о его переброске в целях оказания помощи в борьбе с коронавирусом отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по просьбе властей закавказской республики, сообщили 16 августа в пресс-службе Южного военного округа.

Mil.ru Военные медики ЮВО

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Лечебное медучреждение совершит 800 километровый марш на военной технике из города Буденновска. Всего в составе мобильного медицинского подразделения направлены оказывать помощь народу Абхазии свыше 100 военнослужащих. Оборудование госпиталя перевозят на 30 единицах военной техники под контролем экипажей военной автоинспекции ЮВО.

Мобильный госпиталь, в котором в условиях стационара будут помогать пациентам с COVID-19, оборудован всем необходимым, в том числе аппаратами УЗИ и ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения за пациентами и анализаторами крови.

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