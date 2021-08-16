Волгоград, 16 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка скончалась от осложнений при COVID-19 в Волгоградской областной детской клинической больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В первые сутки появления симптомов заболевания родители ребёнка вызвали бригаду скорой помощи. Из Волжского, где проживала семья, девочку госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы. У пациентки диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией, также у неё имелся врождённый дефект эндокринной системы. Смерть ребёнка в оперштабе зарегистрирована 14 августа.

Всего за 14 и 15 августа в Волгоградской области от осложнений при коронавирусе скончались 28 человек.