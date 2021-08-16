Усть-Коксинский район, Алтай, 16 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай в 2020 году собаки покусали девять человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, местные власти не организовали работу по отлову и содержанию бездомных животных.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

В связи с этим прокурор внёс в адрес главы района представление, которое было проигнорировано. Прокуратура обратилась в суд, в результате 20 апреля 2020 районный суд обязал администрацию организовать работу по отлову.

Чиновники попытались оспорить решение. Однако Верховный суд республики признал, что бездействие властей нарушает права жителей района, отклонил жалобу.

«Решение суда вступило в законную силу, исполнение которого находится на контроле прокуратуры», — отметили в прокуратуре.