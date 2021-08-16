Тирана, 16 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Албании 15 августа в результате обследования 4935 пациентов выявили 397 новых случаев заражения коронавирусом, из них 146 — в Тиране. Выздоровели еще 39 пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Тирана Предраг Бубало

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По данным министерства, всего в Албании выявили 135 947 случаев заражения коронавирусом. 130 673 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2464 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один — 15 августа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2810. На стационарном лечении находятся 46 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.