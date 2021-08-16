Джакарта, 16 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, полную вакцинацию против коронавируса в стране прошли 28 037 059 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 53 573 831 житель Индонезии.

Всего власти Индонезии намерены привить 208 млн граждан.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,4 млн медиков, 15,9 млн государственных служащих, 1,8 млн учителей, 3,4 млн пожилых людей, 6,2 млн граждан с ограниченными возможностями и 787 тысяч подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии экспортируют сельскохозяйственные товары в 61 страну.