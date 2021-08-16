Уфа, 16 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Двух мужчин осудили за разбой и похищение человека в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Meelimello Похищение

В суде было установлено, что осенью 2018 года в Нефтекамске фигуранты уголовного дела подкараулили потерпевшего около квартиры, избили его, проникли в жилище и украли 45 тысяч рублей. После этого они вывезли потерпевшего в лес, привязали к электростолбу и оставили там. Пострадавшему удалось освободиться, добраться до автотрассы и попросить помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть и семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в пресс-службе ведомства.