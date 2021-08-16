Элиста, 16 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек, сообщает региональный оперштаб 16 августа. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в ковидных стационарах лечение получают 812 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 32 пациента. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 201 жителю Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 26 673 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 23 117 пациентов.