Москва, 16 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В случае, если одна из российских авиакомпаний получит от государства субсидии на перевозку семей по внутренним туристическим маршрутам, она готова продавать такие авиабилеты за один рубль. Об этом 16 августа сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

confused_me Самолет

«Компании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. «Северный Ветер» (Nordwind) действительно указал тариф в 1 рубль», — заявил изданию представитель Росавиации.

Уточняется, что таким образом авиакомпания хотела гарантированно получить дотации, при этом в случае, если она примет решение отказаться от субсидий и не продавать билеты по указанной стоимости, то попадет в черный список.

Также отмечается, что такие субсидии в размере 1,35 млрд рублей были выделены авиакомпаниям на перелеты детей до 18 лет с сопровождающими по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

При этом претендующим на субсидию компаниям необходимо было подать в Росавиацию заявку на участие в отборе с указанием маршрутов направлений перелетов, а также размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. В то же время авиакомпаниям не было известно, какова будет цена такого билета у конкурента, и нужно было установить ее минимальный размер.

Помимо того, добавляется, что, по данным источника, отступление от прописанной в заявке цены лишит компанию дополнительных средств, потому что указанная стоимость билета была условием выделения субсидий, и из-за этого перевозчики должны продавать билеты по указанной ими цене.

Отмечается, что указанная компания подала заявку на шесть маршрутов — из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», отказался от твёрдых контрактов на поставку 20 авиалайнеров Boeing 737 MAX.