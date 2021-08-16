Москва, 16 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение выделить почти 80 млрд рублей на программу «Росатома» по развитию АЭС малой мощности в 2021—2024 годах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Pepijn Schmitz Здание правительства России

Отмечается, из этой суммы 24 млрд рублей будет взято из федерального бюджета, еще до 55,9 млрд рублей — из Фонда национального благосостояния.

По данным газеты, в 2021 и 2022 годах на программу будет заложено по 5 млрд рублей ежегодно, а на 2023 и 2024 годы — по 7 млрд рублей.

Цель программы «Новая атомная энергетика» заключается в строительстве наземных АЭС малой мощности (до 300 МВт). Речь идёт в том числе о строительстве первой наземной АЭС на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года госкорпорация Росатом и правительство Якутии заключили соглашение по тарифообразованию на электроэнергию на строящейся атомной станции малой мощности (АСММ) в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса.

Согласно договору, власти региона обеспечат сбыт электроэнергии АСММ от 40 до 50 МВт и предоставит для станции земельный участок. Срок эксплуатации АСММ составит не менее 60 лет, она в два раза снизит стоимость электроэнергии в Усть-Янском районе Якутии. В основе проекта — реактор РИТМ-200, устанавливаемый на атомных ледоколах новейшей серии «Арктика», где будут установлены шесть РИТМ-200.