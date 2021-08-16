Тбилиси, 16 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 25 730 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2676 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 16 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 484 254 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 425 651 победил инфекцию, в том числе 4119 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6436 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 30 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6986 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3463.

Днём ранее в Грузии в ходе 34 074 исследований выявили 4314 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 6371 человека.

Напомним, в Грузии из-за высоких темпов распространения коронавируса с 14 августа по 4 сентября ужесточили карантинные требования. Муниципальный транспорт на этот период прекратил работать, а массовые мероприятия были запрещены. Масочный режим действует не только в закрытых помещениях, но и на улице.