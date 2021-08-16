Москва, 16 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных товаров перед учебным годом 2021−2022 гг. заработала с 16 августа для жителей России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

До 27 августа любой желающий может задать вопросы специалистам ведомства, касающиеся качества и безопасности одежды для школьной формы, ранцев, портфелей, канцелярских товаров и т. д.

Также родители школьников на региональных сайтах Роспотребнадзора смогут ознакомиться с рекомендациями по организации рабочего места школьника и его режима дня.

Как сообщало ИА REGNUM, более чем треть всех школьных форм в России не соответствует действующим требованиям.

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