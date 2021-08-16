Федерер пропустит US Open и остаток сезона-2021
Базель, Швейцария, 16 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат США (US Open) и остаток сезона. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
Причиной стало решение сделать операцию на колене, после которой потребуется восстановление.
«Мне нужна операция на колене. Я посоветовался с врачами и принял их предложение», — сказал Федерер.
Он добавил, что после операции ему придётся пропустить много месяцев.
В нынешнем сезоне Федерер сыграл на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), на котором вышел в 1/8 финала, но отказался далее играть, чтобы подготовиться к Уимблдону. На Уимблдоне он проиграл в четвертьфинале поляку Хуберту Хуркачу. После этого он отказался от участия в Олимпиаде в Токио.