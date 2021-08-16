Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Стратегические последствия захвата власти в Афганистане будут ощущаться как внутри страны, так и за ее пределами, пишет 15 августа миллиардер Майкл Блумберг на страницах принадлежащего ему агентства Bloomberg.

«Демократия Афганистана будет уничтожена. Достигнутый прогресс в экономике будет обращен вспять. Многие останутся без работы, крова и даже жизни. Этнические меньшинства окажутся под угрозой, а экстремистские группы увидят в этом развитии событий сигнал к действию», — подчеркнул бывший мэр Нью-Йорка.

По его словам, сети наркоторговли будут расширяться, а потоки беженцев увеличатся. Большая часть гуманитарного прогресса, купленного США на $2 трлн, которые они потратили в Афганистане за два десятилетия, может быть уничтожена за несколько недель. Для женщин и девочек угроза особенно остра. Однако не менее серьезными будут стратегические последствия.

«Может снова появиться прибежище для террористов, благодаря которому 20 лет назад смогли произойти теракты 11 сентября. Америка, скорее всего, уступит влияние в регионе своим противникам, особенно Китаю, который уже начал налаживать связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы получить более долгосрочный доступ к природным ресурсам Афганистана», — указал Блумберг.

«Партнеры США в других странах наверняка заметят, как быстро администрация отказалась от своих афганских коллег. Слово Америки и ее обязательства будут поставлены под сомнение во всем мире», — добавил он.

При этом владелец агентства указал на то, что винить Байдена за нынешний хаос было бы слишком просто, однако вина не на одном нем: на протяжении правления четырех американских администраций политика в США колебалась от непоследовательной до контрпродуктивной.