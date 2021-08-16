Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Открытие здания Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова после реконструкции и реставрации произойдет на год раньше запланированного срока, уже в 2024 году. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ от 9 декабря 2020 года №2045, сообщает официальный сайт правительства России.

Карина Саввина ИА REGNUM Здание Санкт-Петербургской Консерватории в строительных лесах

Как отмечается, «сокращение срока завершения реконструкции связано с опережающими темпами строительных работ». В 2022 году на эти цели будет выделено более 4,9 млрд рублей, в 2023 году — более 5,5 млрд рублей. Ранее эти деньги предполагалось направить лишь в 2024—2025 годах.

«В предыдущие годы на реконструкцию консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей», — сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, историческое здание консерватории в центре Петербурга стоит в лесах с 2014 года. Работы должны были завершиться в 2017 году, однако недобросовестные подрядчики так их и не выполнили. За это время сменилось несколько производителей работ, были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, Минкультуры обращалось с исками в суд. В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил довести до конца скандальную реконструкцию и ремонт Санкт-Петербургской консерватории.

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Санкт-Петербургская консерватория была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижёра Антона Рубинштейна. Среди выдающихся выпускников — Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев.

В настоящее время на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более 1000 музыкантов-инструменталистов, дирижёров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссёров музыкального театра, балетмейстеров.