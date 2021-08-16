Чебоксары, 16 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Чувашии из 1108 постоянных избирательных участков на предстоящих парламентских выборах определили 25 участков, где смогут проголосовать бомжи и граждане без регистрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦИК Чувашской Республики.

Gcheb.cap.ru Голосование. Чебоксары

На очередном заседании избиркома определили перечень избирательных участков, куда могут прийти проголосовать лица, проживающие на территории муниципалитетов, но не имеющие регистрации. Данные участки сформированы в каждом районе Чувашии, а в Чебоксарах их будет три.

Председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков пояснил, что в городах идёт активная застройка, поэтому возникают ситуации, когда люди продают жильё, но не успевают прописаться в новую квартиру при формировании списков избирателей. И именно на таких участках они смогут проголосовать, не имея регистрации. Также здесь смогут сделать свой выбор граждане без определённого места жительства.

Чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в организации выборов участвуют 28 ТИК, 1180 постоянно действующих участковых комиссий. Также планируется сформировать 15 комиссий в местах временно пребывания избирателей (два в СИЗО и в 13 медицинских стационарах). Все 1108 избирательных участков будут находиться под видеонаблюдением.