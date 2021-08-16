Бурятия вернёт в федеральный бюджет 100 млн рублей
Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бурятия вернёт в федеральный бюджет неиспользованные средства, выделенных ранее из резервного фонда правительства РФ на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба по тушению пожаров.
По словам зампреда правительства Петра Мордовского, сумма неиспользованных средств достигает 100 млн рублей.
«Возможно, деньги будут перенаправлены Рослесхозом в Якутию для борьбы с лесными пожарами. У нас обстановка стабильная, прогноз пожарной опасности на август благоприятный», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, из Бурятии ранее на тушение лесных пожаров в соседние регионы были направлены пожарные.
Читайте также: «Лесной спецназ» из Бурятии направлен на тушение пожаров в Приангарье