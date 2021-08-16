Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бурятия вернёт в федеральный бюджет неиспользованные средства, выделенных ранее из резервного фонда правительства РФ на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба по тушению пожаров.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

По словам зампреда правительства Петра Мордовского, сумма неиспользованных средств достигает 100 млн рублей.

«Возможно, деньги будут перенаправлены Рослесхозом в Якутию для борьбы с лесными пожарами. У нас обстановка стабильная, прогноз пожарной опасности на август благоприятный», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, из Бурятии ранее на тушение лесных пожаров в соседние регионы были направлены пожарные.

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