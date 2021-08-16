Ярославль, 16 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославле 15 августа пьяный водитель сбил 25-летнюю девушку. Позднее она скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

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15 августа около 23:18 у дома №52 на улице Громова в Ярославле 33-летний мужчина сбил молодую девушку и скрылся с места ДТП. Девушка была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами, где позднее скончалась.

Полиция задержала скрывшегося водителя. Как выяснили правоохранители, мужчина в момент аварии был нетрезв.

Сейчас водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.