Тирасполь, 16 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В ходе 196 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 445 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 793 человека, в том числе 66 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1262 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 298 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 19 человек.

Стоит отметить, что в ПМР, согласно последним данным, под наблюдением врачей находятся 390 носителей SARS-CoV-2. Из них 119 проходят лечение дома, так как у них заболевание проходит в лёгкой форме, или отсутствуют симптомы COVID-19.