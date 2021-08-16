Новосибирск, 16 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. При ввозе в Новосибирскую область было задержано более 70 тонн потенциально небезопасной растительной продукции. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Rk.gov.ru Виноград

Автомобиль с партией подкарантинной продукции инспекторы ведомства задержали на фитосанитарном контрольном посту «Карасук». Во время проверки выявлено, что продукция высокого фитосанитарного риска перевозились с нарушениями требований законодательства.

«Так, на упаковках партии с казахстанским репчатым луком весом 20 тонн частично отсутствовали маркировки которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране её происхождения, экспортере и/или реэкспортере. А 18 тонн казахстанского винограда следовали с несоответствием информации, указанной на маркировках, с информацией в ФСС в части указания страны происхождения, — рассказали в управлении. — Кроме того, на партии с узбекистанскими фруктами (виноград, слива, хурма) общим весом 36 тонн отсутствовали копии фитосанитарных сертификатов».

Грузы возвращены соответствующим отправителям в Узбекистане и Казахстане.