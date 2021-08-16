Москва, 16 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Порядка 23% автовладельцев в России считают, что оптимальный пробег, после которого следует продавать автомобиль, составляет 100 — 150 тыс. км. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

При этом 20% опрошенных считают, что «избавляться» от машины следует после 150 — 200 тыс. км пробега.

Также исследование показало, что 31% жителей РФ приобретает новую машину взамен старой раз в 4 — 5 лет. Ещё 29% респондентов делают это раз в 6 — 10 лет. 12% опрошенных ответили, что меняют автомобиль раз в два — три года.

Основной причиной смены машины (23%) была названа возможность приобрести более высококлассный автомобиль и желание обновить авто. 20% принимавших участие в опросе сообщили, что просто хотели получить новые эмоции от автомобиля. А 15% респондентов ответили, что главной причиной смены машины стала её неисправность.

В опросе приняло участие 10 тыс. человек из разных регионов России.

Ранее эксперт сообщил, что прежде чем сесть за руль автомобиля нужно убедиться, что из него ничего не капает, а колеса не спущены. Также нужно проверить, не перегорели ли фары.

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