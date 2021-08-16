Торонто, Канада, 16 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев остался на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 16 августа сообщается на сайте организации.

si.robi Даниил Медведев

Лидером рейтинга является сербский теннисист Новак Джокович. Третью строчку занимает греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Их других российских теннисистов Андрей Рублёв идёт на седьмом месте, Аслан Карацев опустился с 24-й на 25-ю позицию, а Карен Хачанов — с 28-й на 30-ю.

Рейтинг ATP от 16 августа:

Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков; Даниил Медведев (Россия) — 10 620; Стефанос Циципас (Греция) — 8 350; Рафаэль Надаль (Испания) — 7 815; Александр Зверев (Германия) — 7 263; Доминик Тим (Австрия) — 7 005; Андрей Рублев (Россия) — 6 005; Маттео Берреттини (Италия) — 5 533; Роджер Федерер (Швейцария) — 4 215; Денис Шаповалов (Канада) — 3 625.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто, обыграв в финале американца Райлли Опелку.