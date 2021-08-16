Кабул, 16 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Воздушное пространство столицы Афганистана Кабула открыто только для военных самолетов, гражданским транзитным самолетам рекомендуется облетать город. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Афганистана.

(сс) martindotpng Самолет

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По данным Reuters, транзитные полеты через Кабул не получат поддержки диспетчерских служб. Диспетчерские службы города управляют воздушным пространством всего Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что организация полностью контролирует Афганистан, и в течение ближайшего времени будет определена форма правления в стране.