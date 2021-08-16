В Ярославле отметили Медовый Спас
Ярославль, 16 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 14 августа в парке Музея истории города Ярославля состоялся праздник «Медовый Спас на Кузнецовской поляне».
На празднике гости могли пройти по маршруту, где их ждали беседы о секретах получения мёда, творческие задания и мастер-классы. Свои работы, посвящённые медведям, представила член Союза художников России Анна Шевцова. Для маленьких гостей выступали ростовые куклы-медведи.
А представители музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол» в рамках маршрута провели для гостей мероприятия увлекательную «медовую» экскурсию по самым необычным сортам меда, а также организовали выставку-продажу мёда и медовых сладостей.
Музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол» открылся в 2020 году и уже завоевал популярность у ярославцев и гостей города.