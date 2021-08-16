Ярославль, 16 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 14 августа в парке Музея истории города Ярославля состоялся праздник «Медовый Спас на Кузнецовской поляне».

Мёд

На празднике гости могли пройти по маршруту, где их ждали беседы о секретах получения мёда, творческие задания и мастер-классы. Свои работы, посвящённые медведям, представила член Союза художников России Анна Шевцова. Для маленьких гостей выступали ростовые куклы-медведи.

А представители музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол» в рамках маршрута провели для гостей мероприятия увлекательную «медовую» экскурсию по самым необычным сортам меда, а также организовали выставку-продажу мёда и медовых сладостей.

«Порадовал интерес гостей к мёду и рассказам о мёде. Мы очень благодарны всем участникам экскурсии и тем, кто не ушёл от нас без баночки полезного и вкусного», — прокомментировала участие в мероприятии управляющая Музея медведя Юлия Смук.

«Медовый Спас на Кузнецовской поляне»

Музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол» открылся в 2020 году и уже завоевал популярность у ярославцев и гостей города.