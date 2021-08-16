Владикавказ, 16 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии отправлен под домашний арест главный врач больницы, в которой из-за аварии в системе подачи кислорода скончались девять пациентов. По решению Ленинского районного суда Владикавказа, Владимир Плиев будет находиться под арестом до 8 октября.

Арест

Напомним, трагический инцидент в Республиканской больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел 9 августа. Во второй половине дня отказала система подачи кислорода. На тот момент в реанимационных отделениях больницы находился 71 человек. Медперсонал в спешном порядке стал переключать пациентов на балонное снабжение кислородом, однако девять человек спасти не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего погибли пациенты. Был задержан главврач больницы Владимир Плиев.

Однако, как выяснилось, руководство больницы сигнализировало о неисправности в системе подачи кислорода задолго до аварии. В направленных в минздрав региона обращениях главврач Плиев докладывал врио главы ведомства Сослану Тебиеву о проблемах.

А на сайте главы Северной Осетии был опубликован отчет о проведенном за несколько часов до трагедии совещании с участием главы субъекта РФ Сергея Меняйло, в котором прозвучала информация о неудовлетворительном состоянии системы подачи кислорода в больнице скорой помощи. Меняйло отдал поручение привести ее в порядок, однако успеть это сделать без тяжелых последствий уже не удалось.

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