Уфа, 16 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В текущем году в Башкирии намерены привести в порядок 140 дворовых территорий. Об этом 16 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Двор

По его словам, в республике продолжают ремонт дворов в рамках реализации республиканской программы «Башкирские дворики».

«Деньги на эту программу в основном республиканские, и мы настаиваем, чтобы асфальтировали дворы, строили парковки, устанавливали спортивные и детские площадки с безопасным резиновым покрытием, скамейки, урны, светильники в тёплое время, до холодов», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что с прошлого года не были приняты несколько дворов. Рабочие подрядных организаций должны устранить замечания по этим объектам до конца августа. Глава республики отметил, что в 2021 году в рамках этой республиканской программы планируется отремонтировать 140 дворовых территорий.

«В Стерлитамаке, Туймазах и в одном дворике Баймака стройки завершены — жители принимают работу. В остальных городах благоустройство продолжается. Нам важно, чтобы наши дети играли на уютных, современных и безопасных площадках, чтобы они не разбивали локти-коленки, чтобы взрослым было где посидеть, почитать книжки, пообщаться», — подчеркнул Хабиров, отметив, что в 2020 году в связи с пандемией в республике были снижены темпы по реализации программы «Башкирские дворики», при этом планы не изменились: до 2024 года руководство республики намерено привести в порядок две тысячи башкирских двориков.