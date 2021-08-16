Соледар, ДНР, 16 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Украинские формирования один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 16 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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На юге ДНР боевики ВСУ выпустили шесть гранат из подствольного гранатомёта и применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказался населённый пункт Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что прекратить обстрел при помощи координационного механизма не удалось, поскольку украинская сторона отрицала сам факт обстрела.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — добавили в представительстве.

Напомним, по мнению экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, Евросоюз может снять санкции с России, если Украина не выполнит Минские соглашения.