Вашингтон, 16 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. После событий в Афганистане нынешнему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену пора уйти в отставку. Об этом 16 августа заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, заявление которого распространила его представитель Лиз Харрингтон на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане», — говорится в сообщении бывшего американского президента.

Также в нем указывается, что отставка действующего президента США, по мнению Трампа, будет не «таким уж большим делом», так как Байден, как считает бывший американский лидер, изначально не был избран законно.

Отметим, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действия нынешнего американского президента Джо Байдена по урегулированию ситуации в Афганистане являются «величайшим поражением в истории США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ситуация в Афганистане — это реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом.