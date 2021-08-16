Оренбург, 16 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках нацпроекта в начале августа начали капремонт ул. Постникова и Володарского. Полностью срезано дорожное полотно и тротуарная часть. По раскуроченным улицам стало опасно передвигаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Капремонт ул. Постникова

На ул. Постникова на тротуарной части ведутся раскопки, выкопаны траншеи. Попасть в здания можно только либо перепрыгнув через рвы, демонстрируя чудеса эквилибристики, либо с помощью мостиков, которые проложили строители. При этом в ход пошло, такое ощущение, все, что попало подрядчику под руку — бывшие в употреблении и аварийные двери, ржавые носилки. Так, чтобы попасть в офис компании «Оренбургские каникулы», надо пройти квест. Через ров положили конструкцию, посередине которой в аккурат на часть ямы приходится хлипкая картонка. Люди тревожатся за свое здоровье и боятся представить, что будет в период дождей.

ИА REGNUM По такому переходу можно попасть в здание, где находится компания «Оренбургские каникулы»

Наталья Хомутова Переход через траншею

В телеграм-мессенджере пользователи сообщают, что в выходные дни на магистральных улицах наблюдалась тишина, рабочие отсутствовали. Оренбуржцы испытывают дежавю и опасаются повторения ситуации, которая была в 2020 году. Тогда сроки ремонта ряда дорог были сорваны, тротуарную плитку пытались укладывать в мороз и снег, в результате, благоустройство тротуаров перенесли на следующий год. Такая реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» возмутила горожан.

Напомним, ранее оренбуржцы возмутились столько поздним и одновременным ремонтам двух активных муниципальных магистралей и предрекли транспортный коллапс.