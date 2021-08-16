Баку, 16 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящихся возле границы Нахичеванской Автономной Республики. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаг Азербайджана

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь с позиций возле села Араздаян Араратской области из автоматов и пулемётов. Сообщается об обстрелах в направлении азербайджанских позиций, находящихся в Сабирабадском районе.

«Среди личного состав азербайджанской армии потерь нет. Ситуация находится под контролем наших подразделений», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, что 12 мая на армяно-азербайджанской границе начал разворачиваться новый виток конфликта, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.