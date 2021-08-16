Элиста, 16 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Калмыкии продлили действующие ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков. Решение принято по итогам заседания регионального оперштаба, на котором было отмечено, что пик заболеваемости COVID-19 пройден.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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До 26 сентября в Калмыкии необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пожилым людям следует соблюдать режим домашней изоляции. Под запретом все массовые мероприятия. В дистанционном формате состоится лишь степной фестиваль искусства «Кони Ветра». Также разрешены школьные линейки ко Дню знаний на открытом воздухе, спортивные мероприятия без зрителей.

«Мы проходим пик заболеваемости, и уже вышли на плато. В Калмыкии не наблюдается роста по заболеванию новой коронавирусной инфекцией. Эпицентр перешёл из города в районы, в целом нет отрицательной динамики», — отметил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.