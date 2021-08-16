Барнаул, 16 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Все школы и сады Барнаула готовы к учебному году. Об этом 16 августа заявили в мэрии города по итогам комиссионный проверки 2601 муниципальной образовательной организации. Это 87 школ, 154 детских сада и 20 организаций допобразования, поясняет телеграм-канал городских властей.

ИА REGNUM Школа

Проверку провели в Барнауле с 26 июля по 13 августа. Особое внимание уделили вопросам соблюдения требований безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий. Все образовательные организации успешно прошли приемку и готовы встречать детей в новом учебном году.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа 2020 года в Алтайском крае, несмотря на слова президента России Владимира Путина, продолжили планомерное уничтожение сельских школ. Только за два года, судя по данным регионального Роспотребнадзора, в регионе стало на 33 самостоятельных учебных заведения меньше.

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