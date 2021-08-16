Новосибирскую АЗС демонтировали после травмирования мужчины
Новосибирск, 16 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершилась проверка, организованная после падения бетонного перекрытия АЗС на мужчину. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошёл 21 июля 2021 года на заброшенной АЗС в Тогучинском районе. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
«Дознаватель установил, что обрушение кровли АЗС по улице Линейная, 6 произошло в результате действий гражданина, который кувалдой разрушил несущую опору кровли здания. В связи с непринятием мер по обеспечению безопасности конструктивных элементов строения, а также по ограничению доступа к нему прокурор Тогучинского района обратился в районный суд с иском к собственнику АЗС об обязании ограничить доступ к строению, возбудил в отношении него административное дело. Прокуратура также внесла главе администрации Тогучина представление в связи с неисполнением полномочий по контролю за исполнением правил благоустройства (в части требований к содержанию конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, безопасности их эксплуатации)», — уточнили в ведомстве.
После принятых прокурором мер АЗС была демонтирована.