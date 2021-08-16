Новосибирск, 16 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершилась проверка, организованная после падения бетонного перекрытия АЗС на мужчину. Об этом сообщает прокуратура региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Инцидент произошёл 21 июля 2021 года на заброшенной АЗС в Тогучинском районе. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Дознаватель установил, что обрушение кровли АЗС по улице Линейная, 6 произошло в результате действий гражданина, который кувалдой разрушил несущую опору кровли здания. В связи с непринятием мер по обеспечению безопасности конструктивных элементов строения, а также по ограничению доступа к нему прокурор Тогучинского района обратился в районный суд с иском к собственнику АЗС об обязании ограничить доступ к строению, возбудил в отношении него административное дело. Прокуратура также внесла главе администрации Тогучина представление в связи с неисполнением полномочий по контролю за исполнением правил благоустройства (в части требований к содержанию конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, безопасности их эксплуатации)», — уточнили в ведомстве.

После принятых прокурором мер АЗС была демонтирована.