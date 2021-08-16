Джакарта, 16 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи в Индонезии активизировался и начал извергать горячие облака, сообщает Detik.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

Первое извержение вулкана произошло в 05:36, а второе — в 05:53 по западно-индонезийскому времени.

На горе произошло облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения 3500 метров. Вулкан также выбросил в небо столб пепла на высоту 600 метров.

Между тем выброс вулканического материала в случае взрывного извержения может достигать радиуса 3 км от вершины Мерапи.